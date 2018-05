Hausse initiale de 0.2% Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5510 PTS/ 5567 PTS





Wall-Street a également gagné du terrain après l'indice CPI ressorti à 0.2% contre 0.3% attendu, laissant penser que la Fed ne devrait pas accélérer le rythme de remontée des taux.

Le DOW JONES a gagné 0.8% à 24739 points, le S&P500 s'est adjugé 0.94% à 2723 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.89%.



Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.2%.

En données horaires, pas de changement, la dynamique demeure haussière au-dessus des 5510 points. Tant que ce niveau est préservé, les 5567 points resteront en ligne de mire, plus hauts annuels.

