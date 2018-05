L'appétit pour le risque perdure Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5537 PTS/ 5567 PTS



Après avoir inscrit un nouveau record annuel à 5570 points, le marché parisien a clôturé en hausse de 0.26% à 5567 points.



Les statistiques n’ont pas apporté de réelle surprise. Les permis de construire étaient conformes aux attentes à 1.35M et les mises en chantier ont reculé à 1.29M (consensus 1.32M). La production industrielle a progressé de 0.7% et les stocks pétroliers sont ressortis à -1.4M contre -1.1M attendu.



Les indices américains ont clôturé en légère hausse, soutenus par les technologiques et le secteur de la distribution, avec Macy's (+10.8%).

Le DOW JONES a gagné 0.25% à 24768 points, le S&P500 s'est adjugé 0.41% à 2722 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.63%.



Ce matin, le CAC40 est attendu en hausse de 0.2%.

