L'indice parisien garde la cap haussier Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 19/04/2018 | 12:06

Opinion : Positive au dessus de 5358 PTS

Objectif de cours : 5403 PTS





A 14h30, les opérateurs prendront connaissance des inscriptions au chômage et de l'enquête de la Fed de Philadelphie puis des indicateurs avancés, plus tard, à 16H.



Techniquement en données horaires, la courant acheteur garde la main, validant le gap d'expulsion laissé sous 5200 points. La résistance des 5400 points devrait permettre de tester la force du mouvement actuel et son franchissement désactiverait le cycle de consolidation. L'enjeu devient donc significatif et cela constitue une phase "challenging" pour les principales actions françaises. Un retour sous les 5358 points affaiblirait la configuration à très court terme.



Le CAC40 enchaîne une troisième séance de hausse (+0.16%), confirmant la tendance court terme de reprise. Les publications alimentent le regain d'optimisme. Publicis (+7.6%) et Schneider (+2%) dominent le palmarès des hausses, accompagnées, une fois n'est pas coutume de Carrefour (+1,5%).A 14h30, les opérateurs prendront connaissance des inscriptions au chômage et de l'enquête de la Fed de Philadelphie puis des indicateurs avancés, plus tard, à 16H.Techniquement en données horaires, la courant acheteur garde la main, validant le gap d'expulsion laissé sous 5200 points. La résistance des 5400 points devrait permettre de tester la force du mouvement actuel et son franchissement désactiverait le cycle de consolidation. L'enjeu devient donc significatif et cela constitue une phase "challenging" pour les principales actions françaises. Un retour sous les 5358 points affaiblirait la configuration à très court terme.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine