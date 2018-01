La consolidation prend de l'ampleur en Europe Envoyer par e-mail :

Après avoir évolué pendant de nombreuses semaines au sein d'un range resserré, l'absence de nombreux opérateurs pendant la trêve des confiseurs aura servi de prétexte à quelques prises de bénéfices sur le CAC40, engendrant par la même occasion la rupture de l'ancienne zone de soutien majeure des 5300 points.



La configuration graphique semble se dégrader et l'indice parisien pourrait prochainement rallier une première cible baissière située vers 5215 points. Cette zone constitue désormais l'ultime rempart avant une nouvelle accélération baissière en direction des 5100/5030 points.

Alors que l'appétit pour le risque demeure intact outre-Atlantique, avec des indices américains évoluant à leur zénith, l'Europe montre de nouveaux signes de fébrilité depuis la fin de l'année, rattrapée notamment par la fermeté de l'euro face au billet vert.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

