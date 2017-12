La der pour 2017 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5323 PTS/ 5352 PTS





Lors de cette matinée, aucun mouvement ne peut être mis en relief, ce qui devrait perdurer pour le restant de la journée, d'autant plus qu'aucune statistique n'émergera des écrans. Le seul intérêt consistant à savoir si le Dow Jones réalisera un 72ème record historique sur une seule année.



Graphiquement, les cours ne possèdent aucune dynamique lors de ces dernières heures de cotation et devraient afficher une stabilité au-dessus de la ligne des 5323 points. Même une cassure du niveau ne donnerait aucune indication à court terme vu l'absence d'opérateurs.



2017 s'achève dans un climat boursier serein, et toute l'équipe Zonebourse vous souhaite à cette occasion, ses meilleurs vœux pour 2018.





