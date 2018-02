La volatilité persiste Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5080 PTS/ 5150 PTS



Après une séance positive, à Wall Street, Paris devrait ouvrir sous le signe de la reprise technique.

La préouverture annonce, en effet, un rebond de plus de 1%.



Il n'y aura pas de chiffres importants, ce jour, il faudra attendre mercredi pour connaitre l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis.



Graphiquement, en données horaires, les perspectives restent négatives sous les 5300 points. Les amplitudes demeurent violentes et la première ligne de résistance pourrait se situer vers 5150 points. Sur la partie basse, le niveau symbolique des 5000 points devrait constituer un support psychologique.









