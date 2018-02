Le CAC confirme le rebond de la veille Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5065 PTS/ 5260 PTS





La bourse de Paris attaque la séance d’aujourd’hui avec vigueur. Le principal catalyseur se trouvera de l’autre côté de l’Atlantique avec la publication des prix à la production et des chiffres de l’emploi américain.



Vers 8h30, le contrat future de l'indice CAC 40 avance de 45 points à 5210 points, annonçant une ouverture en hausse de 0,85%.



Graphiquement, en unités de temps horaires, les prix demeurent aimantés par la ligne des 5165 points, cristallisant l’indécision des opérateurs. En attendant la distribution des cours au sein du trading range borné entre 5065 et 5260 points perdure et il faudra en sortir pour voir se dessiner une orientation plus franche.

