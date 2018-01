Le CAC40 devrait profiter des records US Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5536 PTS

Objectif de cours : 5480 PTS





La prudence semblait de mise avant les minutes du FOMC. Mais sans surprise, le communiqué a confirmé une croissance mesurée dans toutes les régions aux Etats-Unis, sans risque inflationniste imminent. La Fed ne devrait pas procéder à plus de 3 hausses de taux cette année.



Portés également par la hausse de 0.9% de la production industrielle (consensus +0.4%), Wall-Street a repris sa course aux records. Le DOW JONES a clôturé en hausse de 1.25% à 26115 points, le S&P500 a gagné 0.94% à 2802 points et le NASDAQ COMPOSITE 1.03%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait reprendre quelques couleurs comme en témoignent les contrats futures en hausse de 0.4%.

D'un point de vue graphique, le marché parisien poursuit ses oscillation au sein du range 5480/5536 points. Seule la sortie de cette zone permettra de renouer avec une dynamique affirmée.





