Le CAC40 devrait reprendre des couleurs

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5230 PTS/ 5330 PTS



Outre-Atlantique, la course aux records a repris, à l'image du S&P500 qui a clôturé en hausse de 0.83% à 2695 points ou du NASDAQ COMPOSITE qui s'envole de 1.5% à 7007 points, toujours soutenus par la récente adoption de la réforme fiscale américaine.



Ce matin, le CAC40 devrait ainsi reprendre quelques couleurs comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.1%.

En données horaires, l'indice parisien conserve une dynamique baissière sous les 5330 points et la moyenne mobile à 50 heures. On suivra désormais de près la sortie des 5260/5330 points pour avoir plus de visibilité sur la tendance à venir. Les places européennes ont entamé 2018 sur une note baissière, lestées par la nouvelle poussée de l'euro face au dollar et par quelques tensions sur le marché obligataire. Malgré la bonne orientation des valeurs liées aux matières premières, le CAC40 a terminé en baisse de 0.45% à 5288 points pour sa première séance de l'année.Outre-Atlantique, la course aux records a repris, à l'image du S&P500 qui a clôturé en hausse de 0.83% à 2695 points ou du NASDAQ COMPOSITE qui s'envole de 1.5% à 7007 points, toujours soutenus par la récente adoption de la réforme fiscale américaine.Ce matin, le CAC40 devrait ainsi reprendre quelques couleurs comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 0.1%.En données horaires, l'indice parisien conserve une dynamique baissière sous les 5330 points et la moyenne mobile à 50 heures. On suivra désormais de près la sortie des 5260/5330 points pour avoir plus de visibilité sur la tendance à venir.

