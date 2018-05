Le CAC40 marque une pause Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5510 PTS/ 5547 PTS



La BCE pourrait, en effet, donner prochainement des précisions sur l’évolution de son programme de rachats d’actifs, qui doit logiquement prendre fin en septembre.

Les cours du pétrole marquent également une pause incitant les opérateurs à prendre quelques bénéfices sur le secteur.



Du côté des statistiques, aucun chiffre n’est au programme ce lundi.



A la mi-séance, le marché parisien recule de 0.16% à 5533 points.



En données horaires, le CAC40 ne donne pour le moment aucun signe de faiblesse et se maintient à proximité de ses récents points hauts. Seul l’enfoncement des 5510 points militerait pour l’amorce d’une consolidation en direction des 5485 points puis 5450 points.



