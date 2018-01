Le CAC40 reprend son souffle Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5385 PTS/ 5440 PTS



Les opérateurs ont également salué les créations d'emplois nettement supérieures aux attentes dans le secteur privé (ADP à 250K contre 191K attendu) et les nouveaux records de Wall-Street.



Les indices américains ont en effet accentué leur avance tout au longe de la séance. Le DOW JONES a gagné 0.61% à 25075 points, le S&P500 s'est adjugé 0.4% à 2723 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.18%.



Ce matin, le CAC40 est attendu à proximité de l'équilibre, dans l'attente du rapport sur l'emploi américain.

