Le calme règne

Sur le front des valeurs, ArcelorMittal s'installe à la première place du CAC40, profitant de la très bonne tenue des cours des métaux de base. A contrario, Publicis fait l'objet de prises de bénéfices suite à sa forte appréciation de la semaine passée.



Techniquement, en données horaires, après le comblement du gap du 6 février, les cours reculent à l'approche de la résistance des 5285 points. Il faudra davantage de convictions pour la franchir et ainsi renouer avec une dynamique haussière. On pourra dans, ce cadre, viser les prochaines résistances à 5330 puis 5360 points. En revanche, le retour d'un consensus vendeur plus affirmé pourrait aider l'indice à revenir sur la zone des 5200 points. Peu de variations sont à déplorer ce matin sur la bourse de Paris, où l’attentisme semble être de rigueur alors que Wall Street sera fermée aujourd'hui pour cause du President's Day.Sur le front des valeurs, ArcelorMittal s'installe à la première place du CAC40, profitant de la très bonne tenue des cours des métaux de base. A contrario, Publicis fait l'objet de prises de bénéfices suite à sa forte appréciation de la semaine passée.Techniquement, en données horaires, après le comblement du gap du 6 février, les cours reculent à l'approche de la résistance des 5285 points. Il faudra davantage de convictions pour la franchir et ainsi renouer avec une dynamique haussière. On pourra dans, ce cadre, viser les prochaines résistances à 5330 puis 5360 points. En revanche, le retour d'un consensus vendeur plus affirmé pourrait aider l'indice à revenir sur la zone des 5200 points.

