Le week-end de Noël se poursuit

Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 16h00 de l’indice de confiance des consommateurs, ainsi que des promesses de ventes de logements. Par ailleurs, les indices américains sont attendus en hausse de 0,12% à la mi-journée.



Graphiquement, les cours ont une nouvelle fois testé la ligne des 5385 points, qui a joué son rôle de résistance. La distribution des cours se poursuit ainsi de manière horizontale au sein du trading range borné entre 5330 et 5426 points. Seule une sortie de cette zone permettrait de dégager une tendance horaire plus claire.

