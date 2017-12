Léger glissement avant la clôture annuelle Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5330 PTS/ 5385 PTS



Pour cette ultime journée de bourse en 2017 les opérateurs seront plus concentrés sur la sélection de champagne que sur un choix de valeurs à acheter.



De plus aucune statistique ne viendra mettre du relief dans la parcours intraday des indices.



Le CAC40 se dirige donc vers une performance (hors dividende) proche de 10%, ce qui fera de 2017 un cru, non pas exceptionnel, mais de grande qualité surtout que cette progression s'inscrit sans la moindre volatilité.



Graphiquement, en données horaires, les cours devraient respecter les lignes qui les encadrent, c'est-à-dire 5330 points comme zone inférieure et 5385 points comme résistance court terme .





