Léger repli avant le PIB américain

Opinion : Négative sous les 5380 PTS

Objectif de cours : 5300 PTS





En données horaires, la tendance demeure baissière sous les 5380 points. L'indice revient tester aujourd'hui le seuil des 5330 points, niveau qui devra engendrer une vive réaction haussière sous peine d'assister à de nouveaux dégagements en direction des 5300 points. Dans l'attente de quelques statistiques américaines d'importance, le CAC40 se maintient en territoire négatif aujourd'hui, malgré la validation définitive de la réforme fiscale américaine. L'indice parisien recule actuellement de 0.14% à 5345 points et les contrats futures américains sont stables.Les opérateurs prendront connaissance en deuxième partie de séance de la dernière estimation du PIB américain pour le troisième trimestre à 14h30 (consensus +3.3%), ainsi que des inscriptions hebdomadaires au chômage anticipées à 232K et de l'indice PhillyFed qui devrait ressortir à 21.5.A 15h, sera dévoilé l'indice FHFA des prix immobiliers.En données horaires, la tendance demeure baissière sous les 5380 points. L'indice revient tester aujourd'hui le seuil des 5330 points, niveau qui devra engendrer une vive réaction haussière sous peine d'assister à de nouveaux dégagements en direction des 5300 points.

