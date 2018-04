Les 5400 points à portée de main Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5300 PTS

Objectif de cours : 5433 PTS





Au chapitre macroéconomique, le FMI a révisé une nouvelle fois à la hausse ses prévisions de croissance mondiale, tablant sur une augmentation de 3,9% en 2018. Par ailleurs, la Fed, dans son Livre Beige, avance une opinion positive sur l'économie américaine, mais s'inquiète en revanche des impacts d'une montée du protectionnisme.



Vers 8h00, le contrat futur sur l'indice CAC 40 avance de 8 points à 5288 points, annonçant une ouverture en légère hausse de 0,2%.



Graphiquement, en données horaires, la tendance demeure nettement haussière au-dessus de 5300 points. Les acheteurs gardent ainsi la main à court terme et s’efforceront de viser 5400 points au cours de la séance. Un débordement de cette ligne libèrerait alors du potentiel avec cette fois-ci les 5430 points en ligne de mire. Seul un retour sous 5300 points fragiliserait la configuration actuelle, et ouvrirait la voie à une phase de respiration.

