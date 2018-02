Les bonnes publications portent le CAC40 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5165 PTS/ 5267 PTS



Airbus, Schneider Electric, Air Liquide dominent la cote parisienne, après leurs publications.



Les investisseurs prendront connaissance cet après-midi de plusieurs annonces marcro-économiques à 14h30, dont les prix à la production et l'indice Empire State.



Graphiquement, en données horaires, les prix ont largement dépassé la ligne des 5165 points. Cette accélération a poussé l'indice proche de sa résistance des 5267 points, bas du gap récent .

A ce stade, il est logique d'établir une pause en attendant l'ouverture du marché américain. Si les prises de bénéfices s'intensifient, les prix pourraient baisser jusqu'à 5187 points, pour combler la gap d'ouverture . En revanche, en cas de relance, les 5267 points restent l'objectif du mouvement court terme.







