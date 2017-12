Les coupes de champagnes sont déjà sorties Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5335 PTS/ 5385 PTS



Carrefour continue de réduire ses pertes annuelles avec un gain de 1.30% mais cela n’empêchera pas le distributeur pas de rester la lanterne rouge 2017 de l'indice parisien.



Les stocks de pétrole aux Etats-Unis, l'indice PMI de Chicago et les inscriptions hebdomadaires au chômage viendront alimenter les news de la journée boursière.



Graphiquement, en données horaires, les cours affichent aucun relief, et devraient peu évoluer, dans une fourchette restreinte de 10 à 15 points. Seule une surprise majeure pourrait faire varier les cours au-delà de cet écart restreint.

