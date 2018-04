Mouvement tendanciel ferme Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5358 PTS

Objectif de cours : 5403 PTS





Cette dernière séance de la semaine, jour de compensation mensuelle, ne sera pas impactée par des statistiques macroéconomiques et pourrait valider la baisse de volatilité.



En préouverture, l'indice parisien s'annonce en légère hausse confirmant les intentions des opérateurs.



Techniquement, en données horaires, le CAC40 grappille du terrain, pour s'approcher de la ligne des 5403 points. Le franchissement de cette résistance permettrait de viser la cible des 5450 points. En revanche, un repli sous 5358 points fragiliserait la configuration graphique à très court terme.



