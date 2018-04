Optimisme prudent avant le PIB US Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 27/04/2018 | 11:21

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5430 PTS/ 5480 PTS



A contre tendance, on retrouve Renault -3.9% et Sanofi -1.6%, dont les résultats sont sanctionnés.

Les initiatives apparaissent néanmoins limitées, dans l'attente de la première estimation du PIB américain pour le premier trimestre qui sera publié à 14h30 (consensus 2%). L'indice de confiance du Michigan sera par ailleurs dévoilé à 16h.



Les contrats futures américains sont quant à eux stables. Le NASDAQ100 se distingue néanmoins, avec une préouverture à 1.3%, dans le sillage d'Intel et Amazon.



En données horaires, le CAC40 se maintient au sein de son canal haussier et conserve ainsi un biais positif au-dessus des 5430 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seul un retour sous ce niveau militerait pour un nouveau test des 5390 points.

Saluant la belle performance de Wall-Street hier et quelques bons résultats d'entreprises (Cap Gemini +5%, Saint Gobain +3%), le CAC40 évolue dans le vert ce matin, ce dernier s'adjugeant actuellement 0.13% à 5460 points.A contre tendance, on retrouve Renault -3.9% et Sanofi -1.6%, dont les résultats sont sanctionnés.Les initiatives apparaissent néanmoins limitées, dans l'attente de la première estimation du PIB américain pour le premier trimestre qui sera publié à 14h30 (consensus 2%). L'indice de confiance du Michigan sera par ailleurs dévoilé à 16h.Les contrats futures américains sont quant à eux stables. Le NASDAQ100 se distingue néanmoins, avec une préouverture à 1.3%, dans le sillage d'Intel et Amazon.En données horaires, le CAC40 se maintient au sein de son canal haussier et conserve ainsi un biais positif au-dessus des 5430 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seul un retour sous ce niveau militerait pour un nouveau test des 5390 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine