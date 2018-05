Peu d'initiatives Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5523 PTS/ 5547 PTS





Du côté des statistiques, le PIB était conforme aux attentes en zone euro à +0.4% et la production industrielle progresse de 0.5% (consensus 0.6%). Concernant l’indice Zew en Allemagne, il est ressorti à -8.2 contre -8 attendu.

Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance des ventes au détail et de l’indice Empire State à 14h30 puis de l’indice NAHB et des stocks des entreprises à 16h.



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.07% à 5544 points et les contrats futures américains présagent d’une ouverture en baisse de 0.2%.



D’un point de vue technique, le marché parisien se maintient au sein de son trading range 5510/5547 points. La borne haute a une nouvelle fois été testée ce matin, engendrant quelques légers dégagements. En intraday, on maintiendra pour le moment un biais positif au-dessus des 5523 points.

