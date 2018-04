Poursuite de l'engouement acheteur Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5300 PTS/ 5363 PTS



L'optimisme reste de mise au début de la saison des résultats trimestriels alors que les analystes anticipent une progression de plus de 18% des bénéfices des sociétés du S&P500. Les tensions géopolitiques sont ainsi reléguées au second plan, le marché se focalisant sur les éléments positifs (PIB chinois en hausse de 6.8%, production industrielle américaine à +0.5%...).



Les indices américains ont également terminé en nette hausse même si les résultats de Goldman Sachs (-1.65%) et Johnson & Johnson (-0.9%) n'ont pas suscité l'enthousiasme des opérateurs. En revanche, Netflix a bondi de 9.2%.

Le DOW JONES a terminé en hausse de 0.87% à 24786 points, le S&P500 a gagné 1.07% à 2706 points et le NASDAQ COMPOSITE 1.74%.

IBM cédait près de 6% après bourse, suite à la publication de ses chiffres.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.2%.

