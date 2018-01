Poursuite du rattrapage Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 04/01/2018 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5300 PTS/ 5385 PTS





Outre-Atlantique, c'est finalement une nouvelle pluie de record, grâce aux technologiques et aux valeurs liées aux matières premières. Le DOW JONES a terminé en hausse de 0.4% à 24922 points, le S&P500 s'est adjugé 0.64% à 2713 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.84%.

Les minutes de la Fed n'ont pas apporté de réelle surprise. La Banque centrale anticipe une accélération de la croissance américaine, un chômage sous les 4% et une inflation qui devrait tendre vers l'objectif des 2%. Elle prévoit encore 3 hausses de taux pour 2018 et 2019.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.3%, profitant aussi de la forte hausse de Tokyo (+3.26%).

En données horaires, le marché parisien est en phase de reprise technique depuis son test des 5260 points. Au-dessus des 5355 points (moyenne mobile à 100 heures), on pourra anticiper une poursuite du mouvement en cours en direction des 5385 points.

Après une première séance 2018 négative, sur fond de prises de bénéfices et de hausse de la monnaie unique, le CAC40 a récupéré hier l'intégralité de ses pertes, soutenu par la nouvelle envolée de Wall-Street en attendant les minutes de la Fed. L'indice parisien a clôturé en hausse de 0.81% à 5331 points.Outre-Atlantique, c'est finalement une nouvelle pluie de record, grâce aux technologiques et aux valeurs liées aux matières premières. Le DOW JONES a terminé en hausse de 0.4% à 24922 points, le S&P500 s'est adjugé 0.64% à 2713 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.84%.Les minutes de la Fed n'ont pas apporté de réelle surprise. La Banque centrale anticipe une accélération de la croissance américaine, un chômage sous les 4% et une inflation qui devrait tendre vers l'objectif des 2%. Elle prévoit encore 3 hausses de taux pour 2018 et 2019.Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.3%, profitant aussi de la forte hausse de Tokyo (+3.26%).En données horaires, le marché parisien est en phase de reprise technique depuis son test des 5260 points. Au-dessus des 5355 points (moyenne mobile à 100 heures), on pourra anticiper une poursuite du mouvement en cours en direction des 5385 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine