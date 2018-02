Poursuite du rebond Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5065 PTS/ 5280 PTS



Le secteur du luxe a dominé les échanges lors de cette journée, à l’image de Kering (+3%), le groupe publie, ce matin, ses résultats annuels.



Après la bonne séance de New York, la préouverture s’annonce en très légère progression.

Toujours peu de statistiques à surveiller pour les investisseurs qui se concentreront surtout mercredi avec les chiffres de l’inflation aux Etats-Unis.



Graphiquement, en données horaires, le CAC40 reste dans une configuration fragilisée sous les 5280 points, niveau d’un premier gap baissier à combler. Au delà des 5165 points, les velléités haussières pourraient s'amplifier, pour aller tester la zone supérieure des 5280 points. Il faudrait un retournement violent sous 5060 points pour fragiliser davantage la configuration.





