Première séance de mai stable Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 02/05/2018 | 08:01

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5480 PTS/ 5567 PTS





Les indices américains ont globalement cédé du terrain lundi et mardi, avec la fermeture des places européennes pour la fête du travail hier, la prudence restant, par ailleurs, de mise avant la décision de la Fed sur les taux. Le DOW JONES a perdu 0.61% puis 0.27% (24099 points), pénalisé par les valeurs de la santé. Le S&P500 a cédé 0.82% puis repris 0.25% (2654 points) et le NASDAQ100 a reculé de 0.76% lundi et récupéré 1.16% hier, grâce aux Technos et Apple.



Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir à proximité de l'équilibre.

En données horaires, la tendance reste haussière au-dessus des 5480 points et seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 5450 puis 5425 points dans un premier temps. La bourse de Paris a terminé à son zénith lundi dernier, en hausse de 0.68% à 5520 points, profitant de la baisse de l'EUR/USD et de bonnes publications d'entreprises. Cela porte sa performance mensuelle à plus de 6.8% et lui permet de revenir au contact de ses plus hauts annuels.Les indices américains ont globalement cédé du terrain lundi et mardi, avec la fermeture des places européennes pour la fête du travail hier, la prudence restant, par ailleurs, de mise avant la décision de la Fed sur les taux. Le DOW JONES a perdu 0.61% puis 0.27% (24099 points), pénalisé par les valeurs de la santé. Le S&P500 a cédé 0.82% puis repris 0.25% (2654 points) et le NASDAQ100 a reculé de 0.76% lundi et récupéré 1.16% hier, grâce aux Technos et Apple.Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir à proximité de l'équilibre.En données horaires, la tendance reste haussière au-dessus des 5480 points et seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 5450 puis 5425 points dans un premier temps.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine