Proche de son record annuel avant la Fed

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5490 PTS/ 5567 PTS



Les contrats futures américains sont quant à eux en hausse de 0.1%.



Sur le plan macroéconomique, l’indice PMI manufacturier était légèrement meilleur que prévu en zone euro à 56.2 (consensus 56), le PIB est ressorti à 0.4% attendu et le chômage est conforme aux attentes à 8.5%.

Les opérateurs prendront connaissance de l’enquête ADP dans le secteur privé à 14h15, qui devrait faire état de 200K créations de postes. Les stocks pétroliers seront dévoilés à 16h30 (consensus 1M) avant la réunion de la Fed sur les taux à 20h.



En données horaires, la tendance demeure positive au-dessus des 5490 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. Tant que ce niveau est préservé, on pourra tabler sur une poursuite du mouvement en cours en direction des 5567 points, plus hauts annuels.

