Prudence avec les taux

Opinion : Négative sous les 5425 PTS

Objectif de cours : 5365 PTS





Les marchés n’ont pas réagi après la publication des indices PMI en zone euro. L’indice PMI manufacturier était légèrement sous les attentes (56 contre 56.6 anticipé). En revanche, l’indice PMI services était meilleur que prévu à 55 (consensus 54.8). Les opérateurs prendront connaissance à 15h45 des indices Flash PMI manufacturier et services aux Etats-Unis puis à 16h des ventes de logements existants.



L’indice parisien recule actuellement de 0.18% à 5402 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.1%.



En données horaires, le CAC40 revient tester sa moyenne mobile à 20 heures dans la zone des 5395 points. L’enfoncement de ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 5365 points dans un premier temps voire 5335 points par extension, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 heures.

