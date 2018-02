Rebond fébrile Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5140 PTS/ 5225 PTS



Sanofi pèse par ailleurs sur la tendance (1.7%), après des résultats jugés décevants.

Ce sont au contraire les valeurs du luxe qui tirent le marché vers le haut, à l'image de Kering (+2.2%) ou LVMH (+2.1%).



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance des stocks pétroliers à 16h30.



En données horaires, comme évoqué ce matin, la tendance reste baissière sous les 5225 points. Seul le dépassement de ce niveau permettrait d'anticiper une poursuite du rattrapage en direction des 5284 points, borne haute d'un gap laissé ouvert hier. Profitant de la nette remontée de Wall-Street hier soir, le CAC40 tente de rebondir ce matin, celui-ci s'adjugeant actuellement 0.7% à 5197 points. Les initiatives apparaissent néanmoins limitées alors que les indices américains sont de nouveau attendus en territoire négatif cet après-midi (-0.85%).Sanofi pèse par ailleurs sur la tendance (1.7%), après des résultats jugés décevants.Ce sont au contraire les valeurs du luxe qui tirent le marché vers le haut, à l'image de Kering (+2.2%) ou LVMH (+2.1%).Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance des stocks pétroliers à 16h30.En données horaires, comme évoqué ce matin, la tendance reste baissière sous les 5225 points. Seul le dépassement de ce niveau permettrait d'anticiper une poursuite du rattrapage en direction des 5284 points, borne haute d'un gap laissé ouvert hier.

