Rechute vers les 5300 points

Opinion : Négative sous les 5400 PTS

Objectif de cours : 5265 PTS



Les statistiques américaines ont largement dépassé les attentes, avec un taux de chômage qui se maintient à son plus bas niveau (4.1%), des créations d'emplois à 200K contre 181K attendu et une accélération des salaires à +0.3%. Les commandes industrielles ont pour leur part progressé de 1.7% et l'indice du Michigan est ressorti à 95.7 contre 95 anticipé.



Outre-Atlantique, les indices ont connu leur pire séance en deux ans, avec des publications de sociétés jugées décevantes. Le DOW JONES a perdu 2.54% à 25520 points, le S&P500 a cédé 2.1% à 2762 points et le NASDAQ COMPOSITE 1.96%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée, avec un repli initial de 1%.

En données horaires, la tendance reste baissière sous les 5400 points. Les 5310 points devraient être ralliés dès l'ouverture. Ce niveau devra engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite de la correction en direction des 5265 points.

