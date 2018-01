Records en cascade Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à moyen terme du 23/01/2018 | 08:07



Le marché reste également porté par la réforme fiscale américaine qui permet à Wall-Street d'aligner les records, par le maintien des politiques monétaires accommodantes des banquiers centraux et par des anticipations de résultats de bonne facture, à l'occasion de la saison des trimestriels qui vient de débuter.



Graphiquement, après une longue phase d'indécision, le CAC40 tente de s'extraire par le haut de son range, malgré la fermeté de la monnaie unique. Un biais haussier pourra désormais être maintenu au-dessus des 5400 points (moyenne mobile à 50 jours), avec les 5627 points comme premier objectif. Les places financières confirment leurs bonnes dispositions en ce début d'année, toujours portées par l'amélioration des perspectives économiques mondiales, à l'image du récent relèvement des prévisions de croissance mondiales par le FMI (3.9% en 2018 et 3.7% en 2019).Le marché reste également porté par la réforme fiscale américaine qui permet à Wall-Street d'aligner les records, par le maintien des politiques monétaires accommodantes des banquiers centraux et par des anticipations de résultats de bonne facture, à l'occasion de la saison des trimestriels qui vient de débuter.Graphiquement, après une longue phase d'indécision, le CAC40 tente de s'extraire par le haut de son range, malgré la fermeté de la monnaie unique. Un biais haussier pourra désormais être maintenu au-dessus des 5400 points (moyenne mobile à 50 jours), avec les 5627 points comme premier objectif.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine