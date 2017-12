Rien de très pétillant Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 27/12/2017 | 08:11

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5332 PTS/ 5385 PTS



Paris reprend les cotations après 4 jours de pause pour fêter Noel. Le CAC40 a fini vendredi par une baisse de -0.39% à 5364 points, entraîné par le repli des valeurs du luxe.

Les faibles écarts des indices américains et japonais ne pourront dynamiser davantage les actions françaises au cours de la séance. Le peu d'opérateurs présents cette semaine resteront essentiellement spectateurs.



La journée boursière sera alimentée par la publication de l'indice de confiance des consommateurs aux Etats-Unis à 16h.



Graphiquement, les cours devraient rester bloqués dans la zone des 5426 points pour le haut et 5332 points pour le bas du trend. Les oscillations donnant l'opportunité de prendre des positions à l'achat sur le support afin de les revendre vers 5385 points. Les places financières terminent l'année en roue libre. Rien de plus logique pour clôturer un cru 2017 historique, en termes de basse volatilité.Paris reprend les cotations après 4 jours de pause pour fêter Noel. Le CAC40 a fini vendredi par une baisse de -0.39% à 5364 points, entraîné par le repli des valeurs du luxe.Les faibles écarts des indices américains et japonais ne pourront dynamiser davantage les actions françaises au cours de la séance. Le peu d'opérateurs présents cette semaine resteront essentiellement spectateurs.La journée boursière sera alimentée par la publication de l'indice de confiance des consommateurs aux Etats-Unis à 16h.Graphiquement, les cours devraient rester bloqués dans la zone des 5426 points pour le haut et 5332 points pour le bas du trend. Les oscillations donnant l'opportunité de prendre des positions à l'achat sur le support afin de les revendre vers 5385 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2017 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine