Sans réelle dynamique Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 13/02/2018 | 11:45

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5065 PTS/ 5165 PTS



A la mi-séance, l'indice parisien abandonne 0.3%, avec Michelin qui signe la plus mauvaise performance (-1.48%), sanctionné par des prévisions décevantes.

A l'inverse, c'est Publicis qui se situe sur la première marche du podium, engendrant 1.99% de gain sur la matinée.



D'un point de vue macroéconomique, aucune statistique majeure ne viendra perturber la séance.



Techniquement, en données hebdomadaires, les cours n’ont pas pu franchir la ligne des 5165 points.

Ce blocage a provoqué un repli mineur, fragilisant la configuration à court terme.

L’indice peut par conséquent naviguer entre la zone basse des 5065 et la résistance proche des 5165 points. Seul un franchissement de cette zone pourrait donner une plus nette indication sur les intentions du marché .



Le CAC40, prudent, évolue en territoire négatif à l'approche des données sur l'inflation aux Etats-Unis mercredi.A la mi-séance, l'indice parisien abandonne 0.3%, avec Michelin qui signe la plus mauvaise performance (-1.48%), sanctionné par des prévisions décevantes.A l'inverse, c'est Publicis qui se situe sur la première marche du podium, engendrant 1.99% de gain sur la matinée.D'un point de vue macroéconomique, aucune statistique majeure ne viendra perturber la séance.Techniquement, en données hebdomadaires, les cours n’ont pas pu franchir la ligne des 5165 points.Ce blocage a provoqué un repli mineur, fragilisant la configuration à court terme.L’indice peut par conséquent naviguer entre la zone basse des 5065 et la résistance proche des 5165 points. Seul un franchissement de cette zone pourrait donner une plus nette indication sur les intentions du marché .

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine