Sans tendance après le statu quo de la BoJ Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 21/12/2017 | 08:00

Opinion : Négative sous les 5380 PTS

Objectif de cours : 5300 PTS



En dépit de la validation définitive du texte par la Chambre des représentants, Wall-Street a également cédé du terrain, les opérateurs ayant opté pour quelques dégagements, à l'approche de la fin d'année.

Le DOW JONES a clôturé en baisse de 0.11% à 24726 points, le S&P500 a cédé 0.08% à 2679 points et le NASDAQ COMPOSITE a perdu 0.04%.



Ce matin, alors que la banque du Japon a maintenu inchangée sa politique monétaire, le CAC40 est attendu autour de l'équilibre.



En données horaires, un biais baissier reste privilégié sous les 5380 points avec les 5300 points en ligne de mire, support majeur que l'on retrouve également en données journalières.

La bourse de Paris a terminé en baisse de 0.56% à 5352 points hier, pénalisée par la remontée de la monnaie unique et des tensions sur le marché obligataire, après l'adoption par le Congrès de la réforme américaine de D. Trump.En dépit de la validation définitive du texte par la Chambre des représentants, Wall-Street a également cédé du terrain, les opérateurs ayant opté pour quelques dégagements, à l'approche de la fin d'année.Le DOW JONES a clôturé en baisse de 0.11% à 24726 points, le S&P500 a cédé 0.08% à 2679 points et le NASDAQ COMPOSITE a perdu 0.04%.Ce matin, alors que la banque du Japon a maintenu inchangée sa politique monétaire, le CAC40 est attendu autour de l'équilibre.En données horaires, un biais baissier reste privilégié sous les 5380 points avec les 5300 points en ligne de mire, support majeur que l'on retrouve également en données journalières.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2017 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine