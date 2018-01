Sous les 5500 points Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5536 PTS

Objectif de cours : 5480 PTS



Les indices américains sont en revanche attendus en nette hausse aujourd’hui (+0.4%).



Sur le front de l’économie, l’indice des prix à la consommation était conforme aux attentes en zone euro à +1.4%. Cet après-midi, la production industrielle est attendue en hausse de 0.4% à 15h15 et le Livre Beige de la Fed sera publié à 20h.

En données horaires, on continuera de surveillera la sortie des 5480/5536 points pour agir. Tant que la borne haute de ce range n’est pas franchie, un biais baissier sera désormais privilégié.

