Stable avant la BCE

Opinion : Négative sous les 5567 PTS

Objectif de cours : 5470 PTS



Outre-Atlantique, les records du début de journée ont rapidement été oubliés et les indices ont finalement cédé du terrain sous l'effet de prises de bénéfices. Le DOW JONES a terminé en hausse de 0.16% à 26252 points, le S&P500 a perdu 0.06% à 2837 points et le NASDAQ COMPOSITE a cédé 0.61%.



Ce matin, dans l'attente de la décision de la BCE sur les taux, l'indice CAC40 devrait débuter la séance à l'équilibre.



En données horaires, la configuration apparaît dégradée. ON conservera pour le moment un biais baissier sous les récents plus hauts avec les 5470 points comme premier objectif. Sous ce niveau, les 5440 points seraient alors en ligne de mire. Après avoir ouvert sur une note hésitante hier matin, les dégagements se sont peu à peu intensifiés en Europe, à l'image du CAC40 qui a clôturé en baisse de 0.72% à 5495 points, pénalisé par la forte poussée de la monnaie unique qui évolue désormais vers 1.245 USD.Outre-Atlantique, les records du début de journée ont rapidement été oubliés et les indices ont finalement cédé du terrain sous l'effet de prises de bénéfices. Le DOW JONES a terminé en hausse de 0.16% à 26252 points, le S&P500 a perdu 0.06% à 2837 points et le NASDAQ COMPOSITE a cédé 0.61%.Ce matin, dans l'attente de la décision de la BCE sur les taux, l'indice CAC40 devrait débuter la séance à l'équilibre.En données horaires, la configuration apparaît dégradée. ON conservera pour le moment un biais baissier sous les récents plus hauts avec les 5470 points comme premier objectif. Sous ce niveau, les 5440 points seraient alors en ligne de mire.

