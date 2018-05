Stable malgré Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5510 PTS/ 5567 PTS



Les bons résultats d'Apple (+4.4%) ont notamment contribué à l'embellie des fournisseurs, à l'image de STMicroelectronics qui a gagné 4.55%.



En légère baisse à la cloche parisienne, les indices américains ont finalement cédé du terrain, alors que la Réserve Fédérale a maintenu ses taux inchangés.

Elle a par ailleurs indiqué que l'inflation se rapprochait de son objectif de 2% et réaffirme que l'économie américaine continue de croître à un "rythme modéré". Une hausse des taux semble se préciser en juin.

Le DOW JONES a terminé en baisse de 0.72% à 23924 points, le S&P500 a perdu 0.72% à 2635 points et le NASDAQ COMPOSITE 0.42%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait donc ouvrir en baisse de 0.4%.

En données horaires, la dynamique demeure positive au-dessus des 5510 points. Seul l'enfoncement de ce niveau, correspond à la moyenne mobile à 20 heures, militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 5450 points.

