Wait and See

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5065 PTS/ 5165 PTS





En tête du CAC40 à 11h30, nous retrouvons Unibail-Rodamco qui vient de remporter le contrat de renouvellement des installations électriques du site Guynemer et qui progresse ainsi de 2.5%. A l’inverse, le Crédit Agricole est le titre le plus pénalisé de l’indice (-2.4%) du fait de ses résultats légèrement inférieurs aux attentes en raison de charges fiscales exceptionnelles.



Graphiquement, les prix évoluent toujours sous la ligne des 5165 points. Une accélération paraît envisageable en cas de dépassement de cette résistance court terme qui pousserait l'indice vers le gap dont la borne basse se situe à 5267 points.

A l'inverse, la reprise en main des vendeurs fragiliserait la configuration actuelle, pour revenir au contact des récents plus bas vers 5050 points. Le prochain mouvement directionnel devrait amener de la volatilité.

























