Ça compense à la hausse Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 20/04/2018 | 12:02

Opinion : Positive au dessus de 5358 PTS

Objectif de cours : 5403 PTS





Aucune statistique ne viendra générer de volatilité sur la journée, ce qui pourrait aider à pousser les cours pour la compensation de 16h.



Graphiquement, en données horaires, les prix butent sur la résistance des 5400 points et pourraient rapidement la franchir pour cibler l'objectif des 5450 points.



Il faudrait un repli marqué dans l'après-midi, sous les 5358 points pour remettre en cause le scénario de l’appréciation complémentaire de l'indice parisien.



En cette journée de compensation des futures et options mensuels, le CAC40 garde sa fermeté affichée lors des récentes séances (+0.19%). C'est Carrefour qui contribue positivement sur l'indice parisien, avec une nouvelle hausse de 1.3%. Orange se démarque également avec une avancée de 2.1%.Aucune statistique ne viendra générer de volatilité sur la journée, ce qui pourrait aider à pousser les cours pour la compensation de 16h.Graphiquement, en données horaires, les prix butent sur la résistance des 5400 points et pourraient rapidement la franchir pour cibler l'objectif des 5450 points.Il faudrait un repli marqué dans l'après-midi, sous les 5358 points pour remettre en cause le scénario de l’appréciation complémentaire de l'indice parisien.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine