Alimentaires: Le cacao et le sucre baissent, le café robusta monte

Londres (awp/afp) - Le cacao et le sucre ont baissé tandis que le café robusta a légèrement augmenté, au terme d'une semaine écourtée après un week-end de quatre jours pour Pâques à Londres.

Trop de sucre

Le sucre a continué de baisser, en partie du fait du contexte de guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis et l'incarcération imminente de Lula au Brésil, qui ont pesé sur le réal.

Une monnaie brésilienne moins forte a tendance a augmenter les exportations du premier producteur mondial de canne à sucre, car elles sont plus rentables pour les producteurs locaux une fois reconverti en réal.

Cette baisse du réal ajoute à la morosité du marché alors que la production mondiale est déjà "estimée comme +surabondante+" a souligné Tom Kujawa, analyste à Sucden, qui souligne que rares sont les voix à se démarquer d'un consensus à la baisse.

"Le marché reste sous pression, mais nous ne conseillons pas de parier sur une nouvelle baisse conséquente à des niveaux si bas", ont cependant prévenu les analystes de INTL FCStone.

Depuis le début de l'année, le sucre blanc a déjà perdu environ 12% et le sucre brut plus de 20%, alors que des récoltes importantes sont prévues chez des producteurs majeurs, comme le Brésil, l'Union européenne, l'Inde et la Thaïlande.

Trop de café

Sur le café, les marchés sont restés calmes alors que les prix sont toujours en berne sur l'année avec production importante attendue au Brésil et au Vietnam. Les deux pays sont respectivement les premiers producteurs d'arabica et de robusta.

La deuxième quinzaine d'avril marquera le début de la culture de robusta au Brésil et "le marché sera vigilant à la météo dans les régions productrices de café" qui pourrait influer la qualité, a expliqué Rodrigo Costa, analyste pour Comexim, même si les acheteurs ne semblent pas s'inquiéter de manquer de café de bonne qualité.

Selon le rapport mensuel de l'Organisation internationale du café (ICO), la production mondiale de café pour 2017-2018 est estimée à 159,66 millions de sacs de 60 kilogrammes, soit une augmentation de 1,2% comparé à 2016-2017.

Cela se traduirait par un surplus de 778.000 sacs, un "excès qui pèse actuellement à la baisse sur les prix mondiaux", a observé l'organisation.

La production de robusta est attendue en hausse, tandis que l'arabica devrait être légèrement moins abondant que l'année précédente.

Pas assez de cacao?

Du côté du cacao, cette semaine les prix ont "chuté après une prise de bénéfice", a souligné Jason Estrada pour INTL FCStone.

Malgré cette baisse hebdomadaire, depuis le début de l'année, le cacao s'inscrit encore en hausse de plus de 30% à Londres et de plus de 35% à New York.

En cause, des récoltes moins abondantes que prévu en Afrique de l'Ouest, qui représente 70% de la production mondiale, alors même que la demande est dopée par des prix qui avaient chuté en 2016.

Sur le Liffe de Londres, la tonne de ROBUSTA pour livraison en mai valait 1.758 dollars vendredi à 10H15 GMT, contre 1.728 dollars jeudi de la semaine dernière à 12H30 GMT. Sur l'ICE Futures US de New York, la livre d'ARABICA pour livraison en mai valait 117,45 cents, contre 117,75 cents huit jours auparavant.

A Londres, la tonne de SUCRE BLANC pour livraison en mai valait 349,10 dollars, contre 351,30 dollars jeudi. A New York, la livre de SUCRE BRUT pour livraison en mai valait 12,32 cents, contre 12,28 cents huit jours auparavant.

A Londres, la tonne de CACAO pour livraison en juin valait 1.757 livres sterling, contre 1.787 livres sterling la semaine dernière, mais pour livraison en mai. A New York, la tonne pour livraison en juin valait 2.527 dollars, contre 2.583 dollars huit jours plus, mais pour livraison en mai.

ktr/js/LyS