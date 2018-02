Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cafom vient de publier son chiffre d’affaires non audité du 1er trimestre de l’exercice 2017-2018. Sur la période s’étalant d’octobre à décembre 2017, l’acteur européen de l’équipement de la maison a réalisé un chiffre d’affaires de 112,9 millions d’euros, en progression de 2,7% en données publiées et de 5,9% en retraitant les activités non poursuivies au sein du pôle Habitat (application de la norme IFRS5). En données retraitées, le groupe affiche ainsi une accélération de sa croissance avec une progression de ses 3 pôles d’activité.Le pôle Outre-Mer affiche un chiffre d'affaires de 59,2 millions d'euros, en croissance de 6%.