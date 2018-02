CAFOM : dévoile le projet d'IPO de vente-unique.com

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cafom a enregistré auprès de l'AMF le document de base de sa filiale à 95% vente-unique.com, première étape vers son introduction en Bourse. Ce site est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe, qui couvre 10 pays en Europe (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse, Italie depuis 2017 et Portugal depuis janvier 2018) et a livré plus de 1 million de clients avec un taux de satisfaction de 92%.Sur son dernier exercice, clos le 30 septembre 2017, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 76,8 millions d'euros, en croissance 100% organique de 13% sur un an, grâce au développement vertueux à la fois en France et à l'international. Grâce à un solide niveau de marge sur marchandises (39%) et à l'optimisation des charges opérationnelles, l'Ebitda s'est établi à 7,1 millions d'euros sur l'exercice, soit 9,2% du chiffre d'affaires, et le résultat opérationnel courant ressort à 5,9 millions (7,7% de marge opérationnelle courante). Le bénéfice net annuel s'élève à 2,7 millions d'euros.Vente-unique.com prévoit de maintenir au cours des 5 prochaines années un rythme soutenu de croissance pour viser 150 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2022. Le début de l'exercice 2018 confirme cette très bonne tendance avec un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros au 1er trimestre (période d'octobre à décembre 2017), en croissance organique de prêt de 20% sur la même période de l'exercice précédent.Le groupe prévoit d'alimenter cette tendance de fonds prioritairement par une pénétration renforcée dans les 10 pays déjà couverts en Europe (objectif de 50% des ventes réalisées hors de France à terme contre 32% en 2017) et un enrichissement de son offre en décoration (2% du chiffre d'affaires en 2017).