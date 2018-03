CAFOM : va retirer jusqu'à 30 millions d'euros de l'IPO de vente-unique.com

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cafom cède un modeste 0,88% à 11,20 euros dans des volumes certes plus étoffés que d'habitude (plus de 8 700 titres ont été échangés) mais après un début de séance dans le vert. Ce retournement de tendance est d'autant plus à nuancer que le titre Cafom, maison-mère d'Habitat, a clôturé hier soir à 11,40 euros, soit son plus haut niveau depuis début août 2014. Surtout, les investisseurs ont d'abord bien réagi à la perspective d'une rentrée de cash qui pourrait excéder 30 millions d'euros suite à la cession d'une partie de sa participation au capital de vente-unique.com.Cette opération va se faire dans le cadre de l'introduction en Bourse de vente-unique.com, aujourd'hui filiale à 95% de Cafom. Ce dernier verra sa participation descendre jusqu'à 59% du capital si l'option de surallocation et la clause d'extension sont exercées en intégralité. Dans le cas où l'IPO se ferait sur les métriques de base, c'est-à-dire hors option de surallocation et clause d'extension, Cafom tirerait 21,8 millions d'euros de l'opération et verrait sa participation descendre à 68% du capital de vente-unique.com.Si le distributeur n'a pour l'heure donné aucune précision sur ce qu'il compte faire du produit de cette cession, Cafom devrait s'en servir pour travailler au redressement de sa filiale Habitat ou pour poursuivre l'extension de son parc de magasins outre-mer.D'autre part, en restant actionnaire majoritaire de vente-unique.com, Cafom profitera à coup sûr des développements que l'appel au marché - vente-unique.com espère en lever 7 millions d'euros pour une valorisation de 92 millions - devrait permettre de financer.Ainsi, le spécialiste de la vente de meubles en ligne "espère verser 50% du résultat en dividende dès l'année prochaine", a déclaré ce matin son directeur général Sacha Vigna en présentant son projet d'IPO à la presse. De plus, le dirigeant a réitéré son objectif de doubler son chiffre d'affaires dans les cinq ans à 150 millions d'euros. Pour y parvenir, trois pistes de développement ont été dévoilées. D'abord, les fonds levés en Bourse vont permettre de financer une extension de l'entrepôt du groupe afin d'accroitre ses capacités de stockage.Ensuite, vente-unique.com prévoit d'ouvrir un nouveau hub logistique en Pologne, en même temps qu'il investira ce marché pour y vendre ses meubles. "Une grande partie de notre sourcing est fait en Europe de l'Est. Il ne nous semblait pas pertinent de faire venir les meubles en France pour ensuite les réexpédier vers nos clients en Allemagne, en Autriche et bientôt en Pologne. Notre hub polonais va donc nous permettre d'être au plus près de ses clients", explique Sacha Vigna.Enfin, le e-commerçant compte financer avec cette IPO sa diversification dans la décoration. vente-unique.com espère réaliser sur ce segment 20% de son chiffre d'affaires d'ici cinq ans. Mais le groupe doit pour cela créer une ligne de conditionnement adaptée aux petits colis, lui qui est pour l'heure surtout habitué à stocker, emballer et envoyer des canapés.