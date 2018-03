CAFOM : vente-unique.com resserre la fourchette de prix de son IPO

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

vente-unique.com, filiale de Cafom qui réalise actuellement son introduction en Bourse, indique ce matin une fourchette indicative de prix resserrée entre 10,70 et 11,56 euros par action, soit la partie haute de la fourchette initialement annoncée (comprise entre 9,84 et 11,56 euros par action). Le site évoque "l’excellente dynamique dont bénéficie le projet d’introduction en bourse sur le marché Euronext Growth", avec une demande de titres Vente-unique.com qui excède d’ores et déjà largement le nombre maximum de titres offerts. La souscription est ouverte jusqu'au 28 mars.