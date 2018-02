14/02/2018

Le Groupe Cafom, acteur européen de l'équipement de la maison, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1er trimestre de l'exercice 2017-2018 (période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017).

En M€

Données non auditées T1 2017

publié T1 2017

retraité[1] T1 2018

Variation retraitée Groupe CAFOM 109,9 106,6 112,9 +5,9%

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'élève à 112,9 M€, en progression de 2,7% en données publiées et de 5,9% en retraitant les activités non poursuivies au sein du pôle Habitat (application de la norme IFRS5).

En données retraitées, le Groupe affiche ainsi une accélération de sa croissance avec une progression de ses 3 pôles d'activité.

Pôle Outre-Mer : bonne activité malgré les ouragans aux Antilles

En M€

Données non auditées T1 2017

T1 2018

Variation Pôle Outre-Mer 55,8 59,2 +6,0%

Le pôle Outre-Mer a enregistré une progression de 6,0% de son chiffre d'affaires, porté par la très bonne dynamique en Nouvelle-Calédonie, où les 4 magasins (3 Darty et 1 First Déco) ont atteint leur rythme de croisière, et aux Antilles après les perturbations liées aux ouragans en septembre dernier.

Cette performance est d'autant plus remarquable que le manque à gagner lié à la fermeture des 2 magasins de Saint-Martin après les ouragans est estimé à 1 M€ sur le trimestre. Un des deux magasins a réouvert ses portes en toute fin de trimestre. Pour mémoire, la perte d'exploitation sera couverte par les assurances.

Hors Saint-Martin, à nombre de magasins identiques, le chiffre d'affaires s'inscrit en progression de 8%.

Pôle Habitat : croissance en France

En M€

Données non auditées T1 2017

retraité T1 2018

Variation retraitée Pôle Habitat 30,3 30,5 +0,5%

Comme indiqué lors de la clôture de l'exercice précédent, le Groupe a réalisé une revue de ses implantations le conduisant à engager la fermeture de certains points de vente. Retraité de ces magasins, le chiffre d'affaires du pôle Habitat s'inscrit en hausse de +0,5% au 1er trimestre (30,5 M€) par rapport au même trimestre de l'année dernière. A nombre de magasins constants, le chiffre d'affaires trimestriel est en léger recul (-3,3%).

Le Groupe est ainsi parvenu à stabiliser l'activité commerciale d'Habitat et a même confirmé le retour à la croissance en France avec une progression de +2,7% à nombre de magasin comparable.

Comme annoncé, le redéploiement de la marque se poursuit avec l'ouverture de 3 nouveaux magasins exploités en propre, en France (Roncq depuis octobre 2017 et Metz depuis le décembre 2017) et en Suisse (Genève depuis décembre 2017 avant 2 autres ouvertures programmées d'ici à la fin 2018), et en franchise (1ère ouverture en Italie à Milan en novembre 2017, 4ème magasin au Guatemala depuis décembre 2017 et 2 nouvelles franchises d'ici fin 2018 à Taïwan et au Maroc).

Pôle e-Commerce : Vente-unique.com à près de 20% de progression

En M€

Données non auditées T1 2017

T1 2018

Variation Pôle e-Commerce 20,4 23,2 +13,7%

Le pôle e-Commerce a généré un chiffre d'affaires de 23,2 M€ sur le trimestre, en progression de +13,7%, toujours porté par le succès commercial de Vente-unique.com (21 M€ sur le trimestre) qui dégage une croissance de près de 20% par rapport à la même période de l'année précédente.

Le site du spécialiste du mobilier sur Internet en Europe enregistre une progression continue de ses ventes dans les 9 pays où il opère (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse et en Italie depuis le printemps 2017). Ce succès en Italie, qui dépasse les prévisions du Groupe, tant en chiffre d'affaires qu'en rentabilité, est d'autant plus remarquable que le 3ème marché européen est considéré comme particulièrement difficile pour les nouveaux entrants.

L'expansion internationale se poursuit avec l'ouverture, depuis le mois de janvier 2018, du site au Portugal et d'autres implantations européennes en préparation.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat (boutiques en Europe continentale) et des sites Internet vente-unique.com (France, Espagne, Allemagne et Belgique) et directlowcost.com (B2B international), est également le leader de la distribution traditionnelle en Outre-mer.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2004 (CAFO – FR0010151589).

