Cafom : Chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2017-2018

15/05/2018

Chiffre d'affairesdu 1ersemestre del'exercice2017-2018 : 216,2M€Accélération de la croissance au 2èmetrimestre

Le Groupe Cafom, acteur européen de l'équipement de la maison, annonce son chiffre d'affairesnon audité du 1ersemestre del'exercice2017-2018 (période du 1eroctobre 2017 au 31 mars 2018).

En M€ Données non auditées 2016-2017 2016-2017 retraité1 2017-2018 Variation retraitée T1 109,9 106,6 112,9 +5,9% T2 98,1 95,2 103,3 +8,5% S1 208,0 201,8 216,2 +7,2%

Le Groupe enregistre une accélération de sa dynamique commerciale avec une croissance de 8,5% au 2èmetrimestre 2017-2018, en retraitant les activités non poursuivies au sein du pôle Habitat (application de la norme IFRS5), après une progression de +5,9% au 1ertrimestre.

Cette hausse porte le chiffre d'affaires des 6 premiers mois de l'exercice à 216,2 M€, enprogression retraitée de 7,2%. Les 3 pôles d'activitécontribuent à cette bonne dynamique.

Pôle Outre-Mer : activité soutenue malgré Saint-Martin

En M€ Données non auditées S1 2017 Variation S1 2018 Pôle Outre-Mer 101,0 +5,7% 106,8

Le pôle Outre-Mer enregistre une excellente performance des magasins de la Réunion, de Nouvelle-Calédonie et deGuyane malgré le retour d'un concurrent historique. ASaint-Martin, à la suite des travaux rendus nécessaires par les ouragans de septembre 2017, l'activité a putimidement redémarrer en décembre sur un site 3 fois plus petit.

Sur le semestre, le pôle affiche une croissance de 5,7%, soit près de 6 M€ de chiffre d'affairesadditionnel malgré un manqueà gagner de plus d'1 M€ lié à la fermeture forcée à Saint-Martin2.

Hors Saint-Martin,le chiffre d'affaires s'inscrit en progression de7,2% et de 6% à nombre de magasins identiques.

1Chiffre d'affaires retraité en application de la norme IFRS5 sur les activités poursuivies

2Pour mémoire, la perte d'exploitation est couverte par les assurances

Cafom a annoncé, le 4 mai dernier, le projet d'acquisition de la SARL DIMECO3dans le cadre deson programme d'enrichissement de son réseau de magasins en Outre-Mer.

La SARL DIMECO exploitait le magasin d'électroménager CONNEXION dans le parc d'activité deJarry en Guadeloupe. Dès l'accord de l'Autorité de la Concurrence sur l'opération, Cafomengagera le processus de changement d'enseigne au profit de la marque DARTY. Ce magasinsera le second de la marque en Guadeloupe.

Pôle Habitat : croissance à deux chiffres des magasins en propre

En M€ Données non auditées S1 2017 retraité S1 2018 Variation retraitée Pôle Habitat 57,3 60,7 +5,9%

Au-delà de la revue stratégique, annoncée lors de la clôture de l'exercice précédent, qui a conduit le Groupe à engager la fermeture de certains points de vente, Habitat vient d'annoncer l'arrêtde ses activités en Norvège4. Retraité de ces opérations, le pôle Habitat affiche une croissance de ses ventes de 5,9% au 1ersemestre 2018, à 60,7 M€.

Habitat enregistre une performance commerciale particulièrement soutenue au deuxième trimestre avec des taux de croissance à périmètre comparable de plus de 10% en France, de 15% en Allemagne et de presque 20% en Espagne. Cette performance est renforcée parl'ouverture de4 nouveaux magasins exploités en propre, en France (Roncq depuis octobre 2017 et Metz depuis décembre 2017) et en Suisse (Genève depuis décembre 2017 et Dübendorf fin mars 2018), et 2 magasins en franchise (1èreouverture en Italie à Milan en novembre 2017, 4èmemagasin au Guatemala depuis décembre 2017).

A nombre de magasins constants, le chiffre d'affaires progresse de2,9% au premier semestre.

Le développement se poursuit en Suisse avec l'ouverture, programmée prochainement,d'unmagasin à Suhr. Deux nouvelles franchises sont également prévues d'ici fin 2018à Taïwan et au Maroc.

Pôle e-Commerce :succès de l'introduction en Bourse deVente-unique.com

En M€ Données non auditées S1 2017 S1 2018 Variation Pôle e-Commerce 43,5 48,8 +12,1%

Le pôle e-Commerce atteint 48,8 M€ de chiffre d'affaires semestriel,en croissance de 12,1% à fin mars 2018.

A mi-exercice, Vente-unique.com affiche un taux de croissance de 17% et maintient ainsi une dynamique soutenue. Une performance remarquable réalisée en parallèle du processusd'introduction en bourse finalisé dans les tous premiers jours d'avrilqui a rapporté près de 28

M€ au Groupe CAFOM et a permis à sa filiale de lever 7 M€ par augmentation de capital poursoutenir son déploiement européen.

Une partie duproduit de cette opération a permis au Groupe Cafom de rembourser l'intégralité de son crédit syndiqué et ainsi de renforcer ses marges de manœuvre financières.

3Ce projet a été notifié auprès de l'Autorité de la concurrence dont la décision d'autorisation de phase 1 devrait intervenirau plus tard le 31 mai 2018 sauf si elle devait considérerque l'opération soulève des préoccupations de concurrence.

4Voir communiqué de presse du 9 mai 2018

