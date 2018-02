Cafom : Chiffre d’affaires du 1er trimestre l’exercice 2017-2018

14/02/2018

Chiffre d'affairesdu 1ertrimestrel'exercice2017-2018 :

113M€ en croissance de +2,7% en données publiées et de +5,9% en données retraitées

Le Groupe Cafom, acteur européen de l'équipement de la maison, annonce son chiffre d'affairesnon audité du 1ertrimestre del'exercice2017-2018 (période du 1eroctobre 2017 au 31 décembre 2017).

En M€ Données non auditées T1 2017 publié T1 2017 retraité1 T1 2018 Variation retraitée Groupe CAFOM 109,9 106,6 112,9 +5,9%

Le chiffre d'affaires du 1ertrimestre s'élève à 112,9 M€, en progression de 2,7% en donnéespubliées et de 5,9% en retraitant les activités non poursuivies au sein du pôle Habitat (application de la norme IFRS5).

En données retraitées, le Groupe affiche ainsi une accélération de sa croissance avec uneprogression de ses 3 pôles d'activité.

Pôle Outre-Mer : bonne activité malgré les ouragans aux Antilles

En M€ Données non auditées T1 2017 Variation T1 2018 Pôle Outre-Mer 55,8 +6,0% 59,2

Le pôle Outre-Mer a enregistré une progression de 6,0% de son chiffre d'affaires, porté par latrès bonne dynamique en Nouvelle-Calédonie, où les 4 magasins (3 Darty et 1 First Déco) ont atteints leur rythme de croisière, et aux Antilles après les perturbations liées aux ouragans en septembre dernier.

Cette performance est d'autant plus remarquable que le manque à gagner lié à la fermeture des2 magasins de Saint-Martin après les ouragans est estimé à 1 M€ sur le trimestre. Un des deuxmagasins a réouvert ses portes en toute fin de trimestre. Pour mémoire,la perte d'exploitationsera couverte par les assurances.

Hors Saint-Martin, à nombrede magasins identiques, le chiffre d'affaires s'inscrit en progressionde 8%.

Pôle Habitat : croissance en France

En M€ Données non auditées T1 2017 retraité T1 2018 Variation retraitée Pôle Habitat 30,3 30,5 +0,5%

Comme indiqué lors de la clôturede l'exercice précédent, le Groupe aréalisé une revue de ses implantations le conduisant à engager la fermeture de certains points de vente. Retraité de cesmagasins, le chiffre d'affaires du pôle Habitat s'inscrit en hausse de +0,5% au 1ertrimestre (30,5M€) par rapport au même trimestre de l'année dernière.A nombre de magasins constants,le chiffre d'affairestrimestriel est en léger recul (-3,3%).

Le Groupe est ainsi parvenu à stabiliser l'activité commerciale d'Habitat et a mêmeconfirmé le retour à la croissance en France avec une progression de +2,7% à nombre de magasin comparable.

Comme annoncé, le redéploiement de la marquese poursuit avec l'ouverture de3 nouveaux magasins exploités en propre, en France (Roncq depuis octobre 2017 et Metz depuis le décembre 2017) et en Suisse (Genève depuis décembre 2017 avant 2 autresouvertures programmées d'icià la fin 2018), et en franchise (1èreouverture en Italie à Milan en novembre 2017, 4èmemagasin au Guatemala depuis décembre 2017 et 2 nouvelles franchisesd'ici fin 2018à Taïwan et au Maroc).

Pôle e-Commerce : Vente-unique.com à près de 20% de progression

En M€ Données non auditées T1 2017 T1 2018 Variation Pôle e-Commerce 20,4 23,2 +13,7%

Le pôle e-Commerce a généré un chiffred'affaires de 23,2 M€sur le trimestre, en progression de +13,7%, toujours porté par le succès commercial de Vente-unique.com(21 M€ sur letrimestre) qui dégage une croissance de près de 20%par rapport à la même période de l'annéeprécédente.

Le site du spécialiste du mobilier sur Internet en Europe enregistre une progression continue de ses ventes dans les 9 pays où il opère (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse et en Italie depuis le printemps 2017). Ce succès en Italie, quidépasse les prévisions du Groupe, tant en chiffre d'affaires qu'en rentabilité, est d'autant plusremarquable que le 3èmemarché européen est considéré comme particulièrement difficile pour les nouveaux entrants.

L'expansion internationale se poursuit avec l'ouverture, depuis le mois de janvier 2018, du siteau Portugalet d'autres implantations européennes en préparation.

A propos de Cafom-www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marqueHabitat(boutiques en Europe continentale) et des sites Internetvente-unique.com(France, Espagne, Allemagne et Belgique) etdirectlowcost.com(B2B international), est également le leader de la distribution traditionnelle en Outre-mer.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2004 (CAFO-FR0010151589).

