Cafom : Exercice partiel de l'option de surallocation mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec louis capital markets

EXERCICE PARTIEL DE L'OPTION DE SURALLOCATION

MISE EN ŒUVRE D'UN CONTRAT DELIQUIDITÉAVEC LOUIS CAPITAL MARKETS

30 avril 2018. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe,annonce aujourd'hui que, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris,Midcap Partnersa exercépartiellementl'option de surallocation donnant lieuau placement de 365 015actions supplémentaires au prix de l'offre, soit 10,70€par action, pour un montant de 3 905 660,50€.

En conséquence, le nombre total d'actions Vente-unique.complacéesdans le cadre de son introduction enbourse s'élève à 3 431 882 actions (dont 2 777 677actions existantes cédées et 654 205 actions nouvelles créées)portant ainsi la taille du placementà environ36,7M€.

Par ailleurs, conformément à l'article 631-10 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers,Midcap Partners, en sa qualité d'agent stabilisateur, indique que :

• elle a réalisé des opérations de stabilisation sur les actionsVente-unique.com (ALVU) ;

• la stabilisation a débuté le4 avril 2018 ;

• la dernière opération de stabilisation a été effectuée le27 avril 2018 ;

• les opérations de stabilisation ont été réalisées dans les conditions suivantes :

Date Prix au plus bas (en €) Prix au plus haut(en €) 04 avril 2018 10,30 10,46 05 avril 2018 10,28 10,69 06 avril 2018 10,60 10,65 09 avril 2018 10,65 10,65 11 avril 2018 10,65 10,65 12 avril 2018 10,65 10,65 13 avril 2018 10,65 10,65 18 avril 2018 10,65 10,65 19 avril 2018 10,65 10,65 20 avril 2018 10,65 10,65 27 avril 2018 10,60 10,65

Par ailleurs, à compter du30 avril 2018, Vente-unique.comannonce avoir confié à Louis Capital Markets lamise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l'AMAFI et approuvée par la décision de l'Autorité des marchés financiers du 21 mars 2011.

Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d'un an, renouvelablepar tacite reconduction. Il a pourobjet l'animation des titres de la sociétéVente-unique.comsur le marché Euronext Growth à Paris.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

•350 000€ en espèces.

Retrouvez toutes les informations sur :bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com (Euronext Growth-ALVU) est un expert de la vente en ligne de mobilier enEurope. La société couvre10 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suisse) eta livré plus de 1 million de clientsdepuis son lancement. En 2017, Vente-unique.coma réalisé un chiffre d'affaires de77M€, en progression de +13%, et une marge d'Ebitda de 9,2%.

