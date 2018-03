Cafom : Vente-unique lance son introduction en Bourse

14/03/2018 | 08:41

Cafom annonce le lancement par Vente-unique.com, son site de vente en ligne de mobilier en Europe, de son introduction en bourse en vue de l'inscription de ses actions aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris.



Elle prévoit l'émission d'actions nouvelles pour environ sept millions d'euros et la cession d'existantes pour environ 22 millions. La fourchette indicative de prix va 9,84 à 11,56 euros et la période de souscription, du 14 au 27 mars inclus (28 mars pour le placement global).



Aujourd'hui, Vente-unique.com couvre 10 pays en Europe et a livré plus d'un million de clients. Sur son dernier exercice, clos le 30 septembre 2017, il a réalisé un chiffre d'affaires de 76,8 millions d'euros.



