Cafom : acquisition de Dimeco en Guadeloupe

04/05/2018 | 18:49

Le Groupe Cafom annonce le projet d'acquisition de la société Dimeco dans le cadre de son programme d'enrichissement de son réseau de magasins en Outre-Mer.



La société Dimeco exploitait le magasin d'électroménager Connexion dans le parc d'activité de Jarry en Guadeloupe. Jarry est la zone industrielle et économique la plus importante de la Guadeloupe.



Dès la finalisation de la transaction, Cafom engagera le processus de changement d'enseigne au profit de la marque Darty. Ce magasin sera le second de la marque en Guadeloupe.



