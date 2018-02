Cafom : l'exercice débute sur de bonnes bases

14/02/2018 | 18:23

Cafom a fait état ce mercredi après séance d'un chiffre d'affaires de 112,9 millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice, en augmentation de 2,7% en données publiées et de 5,9% en retraitant les activités non poursuivies au sein du pôle Habitat (application de la norme IFRS5) par rapport à la même période l'an passé.



La branche 'Outre-Mer' a dégagé 59,2 millions d'euros de revenus sur la période, soit une progression de 6% qui s'explique par la très bonne dynamique en Nouvelle-Calédonie, où les 4 magasins (3 Darty et 1 First Déco) ont atteint leur rythme de croisière, et aux Antilles après les perturbations liées aux ouragans en septembre dernier.

Hors Saint-Martin, à nombre de magasins identiques, le chiffre d'affaires s'inscrit par ailleurs en hausse de 8%.



Le pôle 'Habitat' a de son côté vu son chiffre d'affaires s'établir à 30,5 millions d'euros, en hausse de 0,5%. Comme annoncé, le redéploiement de la marque se poursuit avec l'ouverture de 3 nouveaux magasins exploités en propre, en France (Roncq depuis octobre 2017 et Metz depuis le décembre 2017) et en Suisse (Genève depuis décembre 2017 avant 2 autres ouvertures programmées d'ici à la fin 2018), et en franchise (première ouverture en Italie à Milan en novembre 2017, quatrième magasin au Guatemala depuis décembre 2017 et 2 nouvelles franchises d'ici fin 2018 à Taïwan et au Maroc).



Enfin, l'activité 'e-commerce' a enregistré une hausse de 13,7% de son chiffre d'affaires comparativement au premier trimestre précédent à 23,2 millions d'euros.



L'expansion internationale se poursuit avec l'ouverture depuis le mois dernier du site au Portugal et d'autres implantations européennes en préparation.





